Szczeciński PiS zarzuca rządowi "powolną likwidację portu" [AKTUALIZACJA]

Szczecińscy politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują rząd za działania związane z gospodarką morską na Pomorzu Zachodnim.

Chodzi m.in. o zaniechanie budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu i w ocenie polityków "powolną likwidacje szczecińskiego portu". Wszystko wskazuje na to, że port kontenerowy w Świnoujściu nie powstanie - mówi Artur Szałabawka, poseł PiS.



- Zaczynamy od portu kontenerowego, który miał powstać w niedługim czasie. Niestety ostatnie informacje wskazują, że 500 milionów dla Urzędu Morskiego na tor podejściowy zostało wycofane. Zostało kilka złotych. Dosłownie kilka złotych. Wszystko robią, żeby tego portu nie zbudować, bo Niemcy tego nie chcą - twierdzi Szałabawka.



Poseł PiS zwrócił też uwagę na spadające przeładunki w szczecińskim porcie.



- 156 mln ton przeładunków we wszystkich portach: gdańskim, gdyńskim oraz Szczecin i Świnoujście w roku 2023 i 2022. I teraz w 2024 mamy spadek, jeśli chodzi o zarząd Portu Szczecin oraz port Szczecin i Świnoujście o 11% - dodaje Szałabawka.



Obecny wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreśla, że terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie. Projekt ma zostać zrealizowany do 2028.



Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście dementuje informację o ''zaniechaniu budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu''. Taki zarzut przedstawili politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas dzisiejszej konferencji prasowej.



Jak czytamy w mailu do redakcji: Prace formalne, stanowiące pierwszy etap inwestycji trwają, decyzja środowiskowa jest jeszcze w procedurze odwoławczej, spełniliśmy nałożony przez nas obowiązek uzupełnienia dokumentacji i odpowiedzi na pytania GDOŚ i jeszcze przed końcem roku spodziewamy się odpowiedzi tego organu;

Ponadto - we wrześniu i październiku trwały prace nad skanem ferromagnetycznym akwenu w porcie zewnętrznym, gdzie powstaną pirs, falochron i obrotnica dla TK, w listopadzie rozstrzygnęliśmy przetarg na skan ferromagnetyczny od strony lądu, gdzie powstaną droga dojazdowa, kolejowa oraz parking.



Ponadto ogłaszamy, zgodnie z harmonogramem, kolejne przetargi i prace nad inwestycją trwają.

