Świąteczny tramwaj i prace rządu w ogniu krytyki Dariusza Olecha

Olech krytykę oparł o wyliczenia; kosztować będą 75 tysięcy złotych.- Niewypał. Wiadomo, są chęci dobre, ale projekt zrobiony jest na siłę, bez pomyślunku - ocenił.- Przepłacony? - dopytywał red. Sebastian Wierciak.- Oczywiście. Jak ja widzę jak to wygląda i jak słyszę, ile to ma kosztować... Bardzo przepraszam, ale to jest projekt na miarę tych ławeczek patriotycznych budowanych za rządów PiS - odparł.Przedstawiciel Konfederacji w naszym regionie bardzo krytycznie ocenił także ostatni rok rządów Koalicji 15 Października.- Minister zdrowia nic nie robi. Tutaj wymagane są reformy. Nic się nie dzieje w tym temacie. Prokuratura w zasadzie nie działa. Ona służy teraz tylko do tego, żeby poprzednią władzę rozliczyć i to w sposób nieudolny. Dla mnie jest gorzej. Niestety, jest gorzej - ocenił.Dariusz Olech był ponadto pytany o kandydata Konfederacji na prezydenta, Sławomira Mentzena, o zapowiadane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców i o plany wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Szczecinie.Całej rozmowy można wysłuchać - ale również ją obejrzeć - na naszej stronie internetowej