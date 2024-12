Bon senioralny to pomoc także dla "pokolenia kanapkowego" [ZDJĘCIA]

Pokolenie kanapkowe - to osoby w wieku około 40 lat, mające pod opieką nie tylko swoje dzieci, ale i starzejących się rodziców. Właśnie do tej grupy kierowany ma być bon senioralny.

To świadczenie ma zapewnić pomoc dla osób po 75 roku życia, których rodzina jest aktywna zawodowo. Bon ma być przeznaczony na opłacenie opiekuna dla starszej osoby - mówi minister do spraw Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.- Ktoś nas musi przeszkolić, jak nam za to zapłaci, dlaczego nie? Także takie głosy się odzywają. Jest duże zainteresowanie, tylko trzeba było uruchomić myślenie - mówi Okła-Drewnowicz.Bon wspomoże mieszkańców mniejszych miast, gdzie dostęp do opieki senioralnej jest ograniczony - zauważa wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.- Nowy program czy nowa ustawa, która będzie wprowadzana, będzie próbowała odnaleźć tych, których pomoc jest niezbędna, a są oddaleni od większych ośrodków - mówi Rudawski.Projekt ustawy o bonie senioralnym przechodzi etap konsultacji społecznych. Planowo ma przysługiwać od 2026 roku i wynosić maksymalnie 2150 złotych na osobę.