Nowy dyrektor, nowe pomysły na świnoujskie muzeum

Ma być więcej atrakcji, otwarcie sekretnego miejsca dotąd niedostępnego dla zwiedzających, ale też wyjście poza mury muzeum - takie zmiany zapowiada nowy dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Nowy dyrektor świnoujskiego muzeum, Lech Trawicki, zapowiada, że w pierwszej kolejności, w muzeum do zwiedzania udostępnione będzie niedostępne dotąd pomieszczenie.- Mieścimy się w budynku byłego ratusza, byłej kasy oszczędnościowej. Spadkiem po kasie są sejfy. Ten w ścianie potężny, duży, posiada taką powierzchnię, że możemy w nim zaprezentować wystawę, to może spróbujemy prezentować w sejfie skarb miesiąca - mówi TrawickiWśród nowych atrakcji nie brakuje też wyjść poza muzealne mury.- Kolejny pomysł, czyli organizacja spacerów astronomicznych zimą. Jeżeli jest mróz, to mamy dobrą przejrzystość powietrza i będzie można obserwacje nieba prowadzić - dodaje Trawicki.Lech Trawicki wcześniej pełnił funkcję dyrektora muzeum w Elblągu. Z funkcji został odwołany przez prezydenta miasta.