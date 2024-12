Zabrał nie swoje słuchawki, teraz grożą mu trzy lata

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecineccy policjanci pomogli nastolatce odzyskać torebkę z dokumentami. 16-latka podróżowała pociągiem ze Szczecina. Na stacji w Czaplinku gdzie wysiadała, zorientowała się, że torebkę zostawiła na siedzeniu w przedziale.

Odzyskać zgubę udało się dzięki.. słuchawkom z GPS-em. Policjanci zaczęli patrolować teren wskazany przez nawigację. Zauważyli młodego mężczyznę, który tłumaczył, że słuchawki należą do niego. Wtedy pokrzywdzona uruchomiła w telefonie funkcję "szukaj mojego urządzenia" i wyszło na jaw, że 20-latek jednak je ukradł, a zawartość torebki, w tym dokumenty i karty płatnicze - wyrzucił do śmietnika.



Mężczyzna przyznał się winy. Okazało się, że był poszukiwany przez prokuraturę. Grozi mu do 3 lat więzienia.