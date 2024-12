Dopiero w drugiej połowie XX wieku powrócono do wykonywania muzyki dawnej sprzed wieków - przypomniała podczas "Rozmów pod krawatem" szczecińska klawesynistka, wykładowczyni Akademii Sztuki Urszula Stawicka.

Do tamtej pory dzieła Bacha, Mozarta i Vivaldiego wykonywane były tylko na współczesnych instrumentach i w nowoczesnych aranżacjach.Prezeska fundacji Akademia Muzyki Dawnej Urszula Stawicka 25 lat temu założyła w Szczecinie kameralny zespół muzyki dawnej Consortium Sedinum, by wykonywać muzykę dawną na dawnych instrumentach.- Życie na mnie to trochę wymusiło - przyznaje Stawicka. - Powodem powstania tego były pierwsze zamówienia na koncerty, które się pojawiły po moim przyjeździe do Szczecina. Wcześniej prowadziłam zespół, który się nazywał konsorcjum Jagiellonicum i związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim. I w pewnym momencie przyszło zamówienie z festiwalu Usedomer Musikfestival.- Nie żałuję przyjazdu do Szczecina - przyznała też w dzisiejszej rozmowie Urszula Stawicka. - Szczecin w ogóle traktuje jako miejsce bardzo wygodne do życia. Oczywiście, że pod względem pewnych wyzwań artystycznych to bywa trudno. Dodatkowo cenię bliskość Niemiec, Skandynawii i Berlina oraz tamtejszych kontaktów.Z okazji jubileuszu, zespół Consortium Sedinum w ciągu najbliższego roku zagra 25 koncertów na 25-lecie. Pierwszy z nich - w sobotę w Muzeum Narodowym w Szczecinie, kolejny w niedzielę w pałacu w Przelewicach.