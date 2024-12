Silny wiatr. Ostrzeżenie dla Świnoujścia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Silny wiatr i marznące opady deszczu - to prognoza dla Świnoujścia i okolicznych gmin na nadchodzące dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że trudne warunki mogą się pojawić już w sobotę rano.

Najsilniej skutki wiatru mają odczuć mieszkańcy nadmorskich rejonów.



- Prędkość porywów wiatru może osiągnąć do 115 kilometrów na godzinę. Warto usunąć z balkonów wszystkie niepotrzebne rzeczy, które może porwać wiatr. Prosimy nie wchodzić w tych dniach do parków oraz do takich miejsc, które mogą być niebezpieczne dla mieszkańców i gości - przestrzega Adrian Trydeński ze świnoujskiego magistratu.



Ostrzeżenie obowiązuje od soboty do wtorku 17 grudnia.