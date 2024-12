Magia świąt także w Mielnie Pyrzyckim

Jarmark Bożonarodzeniowy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ozdoby, tradycyjne potrawy i rękodzieło. Na świąteczny jarmark zaprasza w sobotę Mielno Pyrzyckie w gminie Kozielice.

Chcemy, by nasi mieszkańcy już poczuli magię świąt - mówi przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich "Hrabina" z Mielna Pyrzyckiego Iwona Kiryczyńska.



- Atrakcjami głównymi będą właśnie stoiska gastronomiczne, lokalni wystawcy, konkurs na pyszną nalewkę i oczywiście przepiękna przedświąteczna, magiczna atmosfera w Mielnie Pyrzyckim - zapewnia.



Jedną z atrakcji jarmarku będą alpaki - dodaje Iwona Skrzypczyńska z koła gospodyń wiejskich.



- Samo głaskanie powoduje to, że stres u ludzi się zmniejsza, dlatego też jest alpakoterapia. Przyjeżdżają do mnie szkoły, ja również jeżdżę do ośrodków, szkół, domów pomocy społecznej, ale też przychodzę tutaj na takie cykliczne imprezy - wyjaśnia.



Przygotowaliśmy także animacje i konkursy - podkreśla dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Marcin Sztuka.



- Będzie można również skorzystać z pewnych animacji świątecznych, które nie wszędzie na jarmarkach są dostępne. Oprócz tego będzie fajny konkurs, taka niespodzianka wesoła - myślę, że zachęcająca - również z nagrodami - mówi Sztuka.



Wydarzenie organizowane jest po raz czwarty. Jarmark rozpocznie się o godz. 16 na małym placu w Mielnie Pyrzyckim.



Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka