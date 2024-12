Stargard w Monopoly. Premiera najnowszej edycji planszówki

Stargard znalazł się w grze! To hasło premiery najnowszej edycji planszówki Monopoly, podczas jarmarku świątecznego na staromiejskim Rynku.

W dniu premiery grę wyprzedano w niespełna dwie godziny.





Jak podkreślano Stargard dołączył do grona miast, którym poświęcono grę popularną na całym świecie. Plansza stylem nawiązująca do mapy Stargardu umożliwia graczom prowadzenie biznesu. Do nabycia są stargardzkie zabytki oraz miejsca charakterystyczne dla miasta.Zuzanna Misiejuk z Winnig Moves, wydawcy gry podkreśla, że na planszy ujęto największe atrakcje Stargardu. - 32 karty. Są ukryte smaczki i historie, ciekawostki związane ze Stargardu. Elementy związane z Stargardem. Najwięcej znajdziemy na planszy, na kartach, ale też na banknotach - zaznacza Misiejuk.Łukasz Wilkosz, skarbnik miasta nie ma wątpliwości, że to skuteczna promocja. - Gra będzie doskonałym impulsem do tego, aby odwiedzić Stargard, znaleźć wszystkie gryfiki i poznać architekturę, ale również jest to doskonała promocja parku przemysłowego i firm się w nim znajdujących - dodaje Wilkosz.Ewa Sowa, zastępca prezydenta miasta zauważa, że na stargardzkie Monopoly czekano już od dawna.- Czy rzeczywiście będzie na Boże Narodzenie? Czy można czekać na tą grę jako prezent pod choinkę? No i zrealizowało się - podkreśla Sowa.