Budżet Szczecina na rok 2025 został przyjęty

Po ponad dwóch godzinach dyskusji szczecińska Rada Miasta przyjęła budżet na rok 2025.

Za jego uchwaleniem głosowało 22 radnych Koalicji Obywatelskiej oraz klubu OK Polska. Zdaniem radnego KO Łukasza Tyszlera, bardzo ważnym w przyszłorocznym budżecie jest między innymi poziom inwestycji.- Bardzo dobry budżet dla oświaty. Podwyżki dla nauczycieli, inwestycje w oświatę, czyli remonty, naprawy oraz na komunikację miejską, czyli poprawa jakości, nowe autobusy, więcej motorniczych - wylicza Tyszler.Przeciw budżetowi Szczecina na rok 2025 głosowało siedmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem radnego PiS Krzysztofa Romianowskiego, w przyszłym roku czeka mieszkańców - jak to określił - „festiwal podwyżek”.- Będziemy liderami, jeżeli chodzi o podwyżki dla mieszkańców. Nieruchomości, autobusy, opłata za wodę i za śmieci, przedszkola, et cetera, et cetera. Tego jest naprawdę dość sporo i dzięki temu budżet się spina. Oczywiście jest to zła taktyka i filozofia miasta - mówi Romianowski.W wyniku głosowania dochody miasta na przyszły rok wyniosą ponad 4 miliardy 285 milionów złotych, a wydatki ponad 4 mld 486 mln zł. Tym samym deficyt budżetowy w roku 2025 wyniesie ponad 200 milionów złotych i będzie mniejszy od obecnego o 35 mln.