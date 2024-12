Jest nadzieja na uratowanie świń wietnamskich z Polic

Jest nadzieja w sprawie stadka świń z Polic, nad którym wisi widmo egzekucji. To dzięki interwencji wojewody zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Michał Król

Do sprawy włączył się Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny, który wyjaśnił we wtorek władzom gminy Police, jakie wymagania muszą spełnić, żeby zwierzęta przeżyły - mówi Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.- Wojewódzki lekarz weterynarii deklaruje tutaj pełną pomoc w realizacji poszczególnych etapów. Natomiast ostateczna decyzja należy do samorządu, czyli do burmistrza Polic - wyjaśnia Heigel.14 świniami wietnamskimi nieformalnie opiekuje się Pani Alicja, jednak prawnie zwierzęta należą do gminy. Jako, że nie zostały zarejestrowane, Powiatowy Inspektorat Weterynarii podjął decyzję o "likwidacji" zwierząt.W tej sprawie emailowo odpowiedział nam dyrektor biura burmistrza - Piotr Jasina:"Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie podtrzymuje decyzję nakazującą Gminie likwidację stada świń. Niemniej jednak pracownicy merytorycznego wydziału UM w Policach podjęli działania w celu rejestracji zwierząt a także prowadzą rozmowy z organizacjami, które zadeklarowały pomoc w znalezieniu azylu dla świń. Te wszystkie czynności trwają. Trudno w tej chwili przesądzić, jaki będzie finał tych działań."