Wystawcy na Jarmarku Bożonarodzeniowym się skarżą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wystawcy na Szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym skarżą się na godziny otwarcia. Jak mówią, ruch zaczyna się dopiero w godzinach popołudniowych. Tymczasem stoiska mają być otwarte w dni robocze od 14 i zamykać się już o 20.





Do godziny 20:00 to fakt, że to jest trochę za krótko, bo w tygodniu jak byśmy zrobili do 20 to byłoby super. Godzina 14 to jest taka, gdzie ludzie są jeszcze w pracy. My otwieramy tylko po to, żeby było otwarte, bo musimy to zrobić. Myślę, że 22 godzina zamknięcia. Wtedy właściwie ruch ustaje.Zapytaliśmy mieszkańców czy jarmark powinien być otwarty dłużej. -Jest za wcześnie. Przedłużyć go. Przecież oni nie zarabiają o godzinie 14, bo tu prawie nikogo nie ma. Tam to jest pusto zupełnie. Faktycznie mogłyby one być trochę wydłużone, bo czasami jak wracam późno, to chciałabym tutaj przyjść, zjeść coś dobrego - mówią szczecinianie.- Godziny otwarcia stoisk zostały wyznaczone na podstawie konsultacji z wystawcami - tłumaczy rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej Celina Wołosz. - Godziny otwarcia jarmarku są wypracowanym kompromisem pomiędzy tym, czego oczekują wystawcy, a tym, co możemy zaproponować oraz tym, jak wyglądają inne jarmarki w Polsce. Bo też sugerowaliśmy się godzinami otwarcia w innych miastach i one są zbliżone do tych naszych godzin.Bożonarodzeniowy Jarmark w Szczecinie ma być czynny do 22 grudnia.