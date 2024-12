Fabryka powstanie na terenie szczecińskiego portu. Ma zatrudniać kilkaset osób

Firmy Windar Renovables i PORR podpisały umowę na budowę fabryki, która na terenie szczecińskiego portu będzie produkowała wieże, maszty i fundamenty turbin wiatrowych. Na realizację zadania przewidziano półtora roku – poinformował w czwartek wykonawca.

Kompleks, który ma służyć rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej, powstanie na wyspie Ostrów Grabowski, na 17-hektarowej działce na terenach portowych. Inwestorem jest hiszpańska Windar Renovables, a projekt przygotowywała spółka-córka Windar Polska. Fabrykę będzie budować PORR - spółka należąca do austriackiej grupy budowlanej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Podpisanie umowy potwierdziło PAP w czwartek biuro prasowe PORR. „Zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii w Europie jest ogromne i stale rośnie. Dlatego też konieczne jest rozbudowanie odpowiedniej infrastruktury. Jesteśmy dumni, że możemy się do tego przyczynić budową fabryki w Szczecinie” – podkreślił w przesłanym komunikacie prezes zarządu PORR Karl-Heinz Strauss.Firma poinformowała, że na realizację zadania ma 18 miesięcy. Wyjaśniono, że najważniejszą częścią "ogromnej fabryki" będzie budynek z czterema liniami produkcyjnymi wież wiatrowych o łącznej powierzchni ponad 47 tys. m kw. Znajdzie się w nim też magazyn surowców. Obok zaplanowano mniejszy budynek pomocniczy, a ponad 3 ha zajmą place składowe. W projekcie są też drogi dojazdowe i parking na 100 samochodów.Fabryka ma powstać w rejonie Kanału Dębickiego, by powstające w niej elementy turbin wiatrowych mogły być transportowane drogą wodną. Zakład ma docelowo zatrudniać ponad 400 osób, o czym wcześniej informował Windar. Wartość hiszpańskiej inwestycji na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie to 70 mln euro.W komunikacie PORR przypomniano, że ta spółka odpowiada za „budowę hydrotechniczną części terminala instalacyjnego do obsługi polskich farm wiatrowych na Bałtyku”, którego uruchomienie w Świnoujściu planowane jest w 2025 r. Inwestycję realizują wspólnie Orlen Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.Województwo zachodniopomorskie jest krajowym liderem w produkcji zielonej energii i silnym ośrodkiem branży offshore. W Szczecinie dwie fabryki buduje duński Vestas. Na północy miasta (Skolwin) od 2026 r. będą produkowane łopaty turbin wiatrowych, a już w przyszłym roku na Ostrowie Brdowskim (wyspa na Odrze) ma ruszyć zakład, gdzie będą montowane gondole turbin.