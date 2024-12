Obowiązkowa segregacja tekstyliów to nie nowość dla Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od 1 stycznia czeka nas kolejna, obowiązkowa segregacja surowców wtórnych. Chodzi o tekstylia, czyli między innymi zużyte ubrania, pościel czy też dywany. To wymóg unijny, przyjęty dyrektywą w 2018 roku.

- Nie ma w tej chwili takiej potrzeby, abyśmy podejmowali jakieś szczególne działania, ponieważ w Szczecinie obowiązek segregacji tekstyliów funkcjonuje już od kilku lat i jest on wpisany do regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie - tłumaczy Paulina Łątka z biura prasowego szczecińskiego magistratu.



Od stycznia obowiązek nowej segregacji spoczywa nie tylko na gminach, ale także na samych mieszkańcach - dodaje rzeczniczka miasta.



- Tekstyliów, czyli starych ubrań, butów ale także wyposażenia wnętrz, na przykład zasłon, obrusów czy pościeli nie wyrzucamy do odpadów zmieszanych, tylko o zawozimy czy odnosimy do ekoportów - wyjaśnia Łątka.



W Szczecinie działa obecnie osiem ekoportów, do których mieszkańcy powinni przekazywać odpady tekstylne.



Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

