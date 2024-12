Ostatnie godziny szczecińskiego jarmarku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kończy się szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy. Drewniane budki wkrótce znikną z okolic placu Lotników i z alei Kwiatowej. Jest jeszcze szansa, by wybrać się po świąteczne zakupy.

O to, co na jarmarku cieszyło się największą popularnością, pytał mieszkańców miasta reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki.



- Jestem pierwszy raz i jeszcze pójdę drugi raz wieczorem, bo się dowiedziałam, że to ostatni dzień. Myślę, że wszystko warto zobaczyć, bo się poczuje klimat świąt, mimo że nie ma śniegu ani pogody świątecznej. - Dla jedzenia, żeby zjeść dużą pajdę chleba z bigosem. Pączki są super, bardzo smaczne i wszystko ciepłe. - Ostatnie prezenty, bo tutaj, widzę, że jest dużo takiej ręcznej roboty, więc chyba warto. - Są fajne produkty, niektóre chyba nawet regionalne się znajdują. - Karuzela dla dzieci na pewno. - Ja na pewno jeszcze będę jadła pajdę ze smalcem, więc to polecam. - A, no tak, zapachy lecą. - Muzyczka gra, jest ten świąteczny nastrój, bardzo ładnie, mnie się podoba - mówili szczecinianie.



Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty będzie do godz. 18.00.



