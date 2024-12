Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT nagrał kolędę [WIDEO]

To utwór świąteczny, ale próżno w nim szukać motywów, które najczęściej występują w "piosenkach z dzwoneczkami". Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT zaprezentował kolędę szczecińską "Ciemna noc".

Partie solowe wykonała Jola Szczepaniak. Utwór zarejestrowano w studiu S-1 Radia Szczecin. Do kolędy powstał też teledysk, który zrealizowano w szczecińskiej Willi Lentza.





- Jest w niej bożonarodzeniowa refleksja, nie ma za to bombek ani mikołajów - mówił w audycji "Trochę kultury" dyrygent i kompozytor muzyki do utworu Szymon Wyrzykowski. - Oczywiście, że nie mamy nic przeciwko. Taniec przy choince w końcu gdzieś się znalazł, ale chcieliśmy pójść w zupełnie inną stronę. Także absolutnie jest to utwór świąteczny, ale zupełnie na nowo.