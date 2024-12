Premiera świątecznego słuchowiska - "Upiorna Karolcia" dziś w Radiu Szczecin

"Upiorna Karolcia" - premiera świątecznego słuchowiska w Radiu Szczecin już dziś po 11. Historię, na podstawie opowiadania Alka Rogozińskiego, wyreżyserowała Maria Brzostyńska.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

"Upiorna Karolcia" to humorystyczne podejście do Świąt, które często nie przebiegają zgodnie z tym co sobie zaplanujemy.W słuchowisku wystąpią m.in Adrianna Szymańska, Marta Uszko, Olek Różanek, Damian Sienkiewicz, Jakub Golonka oraz w roli tytułowej: Sabina Bednarz. Realizacja akustyczna Wawrzyńca Szwai.Po emisji słuchowisko "Upiorna Karolcia" znajdziecie na radioszczecin.pl. A ponownie na antenie już w poniedziałek po 19, w magazynie Fonosfera.