Święta - każdy obchodzi, jak chce

W porządku jest mieć swój pomysł na spędzanie świąt - przypomina psycholog.

Boże Narodzenie, choć ma utarte tradycje jak kolacja wigilijna i spotkania rodzinne nie musi wiązać się z trzema dniami spędzonymi przy stole - przypomina Anna Borkowska z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.



- Dla nas świętowanie to jest samotny spacer, albo to jest historia, w której coś obejrzymy, bo na co dzień nie mamy na to czasu, bo to jest nasze świętowanie - mówi Borkowska.



Z zeszłorocznego sondażu RMF FM wynika, że 83 procent Polaków spędza święta z rodziną.