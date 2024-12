Żywność ekologiczna, czyli "kwestia świadomości i zdrowia"

To kwestia większego wyboru, świadomości i zdrowia. Tak o produktach ekologicznych mówi Dorota Metera z Koalicji Żywa Ziemia, która promuje żywność wyprodukowaną w sposób przyjazny dla środowiska.

- To dzięki temu, że takie produkty istnieją - konsumenci mają szerszy wybór i wiedzą co ląduje w ich koszyku. A to często - również inwestycja w zdrowie - przekonywała Metera w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi". - Są takie produkty, jak np. herbata. Czytamy, ile pestycydów stosuje się w krajach, w których produkuje się herbatę. To są pestycydy niedopuszczone w UE. Jeśli patrzymy na coś z punktu widzenia obecności pestycydów, to kupujmy produkty ekologiczne.Więcej informacji o rolnictwie ekologicznym i szansach na jego rozwój w Polsce na radioszczecin.pl. Rolnicze sprawy i problemy poruszamy na naszej antenie co tydzień w sobotę o 6 w audycji pod tym samym tytułem.