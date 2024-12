Jak szczecinianie spędzą ostatni wieczór roku? [WIDEO, ZDJĘCIA]

U sąsiadów, w rodzinnym gronie, a także na zorganizowanym balu w restauracji - m.in. takie propozycje wymieniają szczecinianie, zapytani jak będą świętować noc sylwestrową.

Edycja tekstu: Michał Król

Chcemy w spokoju i radości przywitać nowy rok - mówią mieszkańcy.- Spędzamy ze sobą w kawalerce. Generalnie nie jesteśmy osobami imprezowymi i to raczej jest tak kameralnie. - Dres, zero alkoholu, planszówki. - Będziemy chyba raczej siedzieć w domu ze znajomymi. - Idę do znajomych. Są to znajomi od wielu lat, jednak tak się składa, że pierwszy raz u nich i zobaczymy, coś nowego. - Na pewno spędzę z rodziną, bo bym chciał. Moi przyjaciele akurat piją alkohol, ja nie jestem za tym. - Z sąsiadami, kupimy chipsy i inne przekąski - mówią szczecinianie.Według badań przeprowadzonych przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor, w 2024 roku 87 proc. Polaków planuje świętować nadejście nowego roku w gronie najbliższych, na prywatnie zorganizowanej imprezie.