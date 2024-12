KO: zamiast strzelać, wspierajmy bezdomne zwierzęta [ZDJĘCIA]

"Nie strzelajcie w Sylwestra, tylko wspierajcie schronisko dla zwierząt" - politycy szczecińskiej Koalicji Obywatelskiej apelują do mieszkańców miasta.

W ramach corocznej akcji przekazali karmę dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.





Chcemy zachęcić mieszkańców regionu, żeby postępowali podobnie - mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.





- Nie da się całkowicie wyłączyć tej tradycji strzelania fajerwerkami. Każdy może jednak zrobić mały krok w tym kierunku i zrezygnować ze strzelania w Sylwestra petardami i przekazać te pieniądze na schronisko dla zwierząt - mówi Marchewka.





Cierpią zwierzęta domowe i te dzikie, mieszkające w lasach - dodaje szczecińska radna Ilona Milewska.







- Zwierzęta panikują, ludzie są również przerażeni. Psa i kota przytulimy, zabezpieczymy i podamy leki. A co z tymi mniejszymi? Jak zabezpieczyć ptaki? Każdy huk to jest przerażenie w ich oczach, to jest strach, wzbijanie się do lotu i dochodzi do tragedii - mówi Milewska.





W Sejmie są trzy projekty ustaw związane z ograniczeniem lub zakazem używania fajerwerków w Polsce.