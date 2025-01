Popularność roweru miejskiego w Kołobrzegu spada

Fot. pixabay.com / Free-Photos (CC0 domena publiczna)

Jaka będzie przyszłość Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego? Choć popularność wynajmowanych jednośladów systematycznie spada, to miasto chce, by pozostały one na miejscowych ulicach.





Rzecznik miejscowego magistratu Michał Kujaczyński zaznacza natomiast, że miasto ma jeden, podstawowy warunek.



- Cel jest jeden. Chcemy, żeby ten rower na terenie miasta pozostał, natomiast koszty jego utrzymania są w tej chwili bardzo wysokie - mówi Kujaczyński.



Urzędnicy szukają oszczędności z uwagi na to, że „złote lata” roweru miejskiego już minęły. Jeszcze w 2019 roku w jednym sezonie skorzystało z niego ponad 88 tysięcy osób. W minionym sezonie ten wynik to niespełna 37 000 wypożyczeń.



Trwają więc negocjacje dotyczące zmian w całym systemie, które mogą obniżyć koszty jego funkcjonowania. Rocznie miasto przeznaczało na ten cel 600 tys. zł.

Edycja tekstu: Michał Król

