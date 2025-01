Budżet Obywatelski w Świnoujściu. Znamy wyniki

Świnoujścianie poznali już wynik głosowania na Budżet Obywatelski na 2025 rok. Lista projektów do realizacji jest długa. Nie brakuje na niej zarówno inwestycji mających pomagać mieszkańcom w codziennym funkcjonowaniu, jak atrakcji inicjowanych przez wyspiarzy.

- Spośród 47 zakwalifikowanych propozycji mieszkańcy Świnoujścia wybrali 23: od zakupu samochodu dla Schroniska dla Zwierząt po organizowanie imprez integracyjnych - mówi Beata Olszewska ze świnoujskiego magistratu.

Na realizację wszystkich projektów miasto przeznaczy 2 mln 800 tys. zł.





***

19 grudnia zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025. Spośród 47 zakwalifikowanych propozycji, mieszkańcy Świnoujścia wybierali te, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i wizji przyszłości miasta. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania, z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie:



I. Ogólnomiejskie projekty inwestycyjne:



1. KARSIBORSKA STREFA RELAKSU – koszt 350 000,00 zł, liczba głosów - 295



2. KONTROLA I KOMFORT - KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA UKŁADU MOCZOWEGO - 570 000,00 zł, liczba głosów - 269



3. EKOLOGICZNY I EKONOMICZNY TRANSPORT DLA DZIECI Z SOSW - 230 000,00 zł, liczba głosów – 240





II. Ogólnomiejskie projekty nieinwestycyjne:



1. KROK DO ZDROWIA EDYCJA II - REHABILITACJA DLA MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA – koszt 55 175,20 zł, liczba głosów - 374



2. ZMIENIAJĄC MYŚLENIE POPRAWIASZ NASTAWIENIE – koszt 48 525,00 zł, liczba głosów - 295



3. POWIATOWY FESTIWAL POŻARNICZY - ŁĄCZY NAS INKLUZYWNOŚĆ, SPORT I MUZYKA – koszt 55 175,00 zł, liczba głosów - 294



4. RATUJEMY UCZĄC – koszt 54 900,00 zł, liczba głosów – 283





III. Lokalne projekty inwestycyjne:



1."ŚWIAT DŹWIĘKÓW" – ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOZY I TERAPII UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ A. TOMATISA DLA MŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA – koszt 80 000,00 z, liczba głosów - 269



2. ROZBUDOWA ŚWIATA ZABAW SPORTU I REKREACJI DLA KAŻDEGO PRZY GRUNWALDZKIEJ – koszt 137 937,98 zł, liczba głosów - 265



3. REMONT PLACU ZABAW MDK W KARSIBORZE – koszt 137 937,98 zł, liczba głosów - 244



4. BIEG NA 60 M W ZS-P – koszt 137 000,00 zł, liczba głosów - 235



5. SPRAWNY TRANSPORT DLA NASZYCH ZWIERZĄT – koszt 137 900,00 zł liczba głosów - 230



6. PARKING ROWEROWY Z ZADASZENIEM – koszt 137 821,50 zł , liczba głosów - 182



7. PTASI OGRÓD MARZEŃ – koszt 65 000,00 zł, liczba głosów – 180



8. WZMACNIAJ SWÓJ UMYSŁ, OSIĄGAJ WIĘCEJ – EEG BIOFEEDBACK DLA KAŻDEGO! - koszt 22 464,74 zł z, liczba głosów – 98





IV. Lokalne projekty nieinwestycyjne:



1. DZIEŃ OTWARTY SCHRONISKA – koszt 34 484,49 zł, liczba głosów -239



2. SENSOPLASTYKA DLA SMYKA – koszt 31 000,00 zł, liczba głosów - 221



3. III RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY - INTEGRACJA POKOLEŃ – koszt 34 484,49 zł, liczba głosów - 203



4. SMAKI Z KRAINY 44 WYSP – koszt 34 484,49 zł, liczba głosów - 141



5. NADMORSKA AKADEMIA MŁODEGO NAUKOWCA – koszt 34 484,49 zł, liczba głosów - 138



6. ŚWINOUJŚCIE INTEGRUJE SIĘ W PARKU CHOPINA PN. "INTEGRUJEMY POKOLENIA" - koszt 34 400,00 zł, liczba głosów - 117



7. PIKNIK OSIEDLA ZACHODNIEGO – koszt 34 484,49 zł, liczba głosów - 84



8. RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY PRZY ULICY MATEJKI – koszt 34 484,49 zł, liczba głosów -76



Zakończenie głosowania to kluczowy moment, w którym podejmowane decyzje zaczynają nabierać kształtu i przekształcają się w konkretne działania. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, Świnoujście ma szansę na dynamiczny rozwój, który będzie w pełni odpowiadał oczekiwaniom społeczności.





Wybory dokonane przez mieszkańców będą miały realny wpływ na poprawę jakości życia w mieście, wprowadzając zmiany, które wynikają z wspólnego dialogu i troski o przyszłość. Takie podejście do zarządzania miastem tworzy przestrzeń do dalszej współpracy i budowania wspólnej wizji Świnoujścia, w którym każdy mieszkaniec ma wpływ na kształtowanie swojej rzeczywistości.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji na 2025 rok jest wyjątkowo długa.Jarosław Włodarczyk, członek komisji nadzorującej przebieg BO w Świnoujściu przyznaje, że to była udana edycja.- Bardzo cieszy liczba zgłoszonych projektów; była znacząco większa w porównaniu do roku poprzedniego. Rok temu to było ok. 30 projektów, a w tym roku: ok. 50. Cieszy, że mieszkańcy mają coraz więcej inicjatywy - podkreślił.