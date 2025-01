"Jedynki" i "dziewiątki" jadą inaczej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mamy czasową zmianę w kursowaniu tramwajów linii numer 1 i 9. Chodzi o częściowo zablokowaną ulicę Narutowicza.

Tutaj służby ZWiK rozpoczęły usuwanie awarii - tym samym czasowo uniemożliwiając przejazd tramwajów w kierunku pętli Potulicka.



Utrudnienia z tym związane potrwają prawdopodobnie do czwartku. W tym czasie jedynki i dziewiątki kierowane będą - przez ulicę Dworcową - do pętli Pomorzany.



Na trasie od Potulickiej do Bramy Portowej uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.