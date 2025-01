Ścieżka rowerowa między Uninem a Wolinem już gotowa

Dobra wiadomość dla rowerzystów - zakończyły się prace przy budowie ścieżki rowerowej między Uninem a Wolinem. W piątek rozpoczną się jej procedury odbiorowe.

Inwestycja kosztowało ok. 12 mln zł.





Edycja tekstu: Michał Król



Nowa ścieżka ma około pięciu kilometrów długości. Jest uzupełnieniem istniejącej drogi dla rowerzystów z Unina do Międzywodzia. Teraz miłośnicy jednośladów będą mogli dojechać bezpośrednio z Wolina nad samo morze.To nie była łatwa inwestycja - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" starosta kamieński Józef Malec.- Problem napotkaliśmy z lokalizacją. To przeciągało czas uzgodnień, ponieważ byli to też obcokrajowcy na tym terenie. Dzisiaj mogę powiedzieć z radością, że się udało - mówił Malec.