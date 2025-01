Mieszkańcy Stargardu dostaną wyższe rachunki od nowego roku

Kilkanaście procent więcej za ciepło. Wzrosną także komunalne czynsze oraz stawki za wodę i ścieki. Mieszkańcy Stargardu muszą przygotować się na wyższe rachunki od nowego roku.





Więcej za czynsz zapłacą też od lutego najemców mieszkań komunalnych, o czym przypomniał Jan Sawicki, wiceprezes Stargardzkiego TBS. - Jest to około 6-procentowa podwyżka. Została zmieniona taryfa PEC-u od 1 stycznia. Przed nami jeszcze podwyżka cen wody - dodaje Sawicki.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najbardziej podrożało ciepło sprzedawane do miejskiej sieci przez stargardzką geotermię. Nagłej zwyżki nie odczują na razie gospodarstwa domowe, korzystające z ochrony obowiązującej nadal rządowej tarczy energetycznej. Wyższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę dotyczą jednak najemców lokali użytkowych.Tadeusz Franas, prezes PEC Stargard informuje, że po podwyżkach 1 GJ ciepła kosztuje około 150 złotych. - Znacząco wzrosła cena ciepła geotermalnego. Nasze ciepło tak naprawdę staniało nieco. Natomiast ciepło geotermalne systematycznie drożeje - mówi Franas.Jak informuje Piotr Tomczak, prezes Wód Miejskich, za wodę i ścieki odbiorcy zapłacą więcej o ponad złotówkę. - 14,78 zł brutto. W tamtym roku było to 13,56. Różnica to jest 1,22 zł - wylicza.Uśredniając, po wyliczeniu wszystkich kosztów, domowe rachunki mogą wzrosnąć od 10 do ponad 20 proc.