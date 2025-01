Zabójstwo w Koszalinie. Jest areszt i dozór policyjny

Trzy miesiące aresztu dla 29-letniego mężczyzny oraz dozór policyjny dla 21-letniej kobiety. Oboje usłyszeli już zarzuty działania w porozumieniu w celu zabójstwa 32-letniego Artura C. z Białogardu.

21-letnia Martyna K. oraz 29-letni Haralampus T. są podejrzani o to, że w jednym z mieszkań w Koszalinie śmiertelnie ranili ostrym narzędziem 32 -letniego Artura C.







- Sąd zdecydował we wtorek o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych - informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. - Ta pani i pan podejrzani są o działanie wspólnie i w porozumieniu i zabójstwo znajomego mieszkańca Białogardu. To zdarzenie miało miejsce 4 stycznia. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do popełnienia swoich czynów.



Według nieoficjalnych informacji, motywem zbrodni mogły być nieuregulowane zobowiązania finansowe pomiędzy 21-latką i zamordowanym mężczyzną.





Obojgu podejrzanym grozi dożywocie.







Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Do tragedii doszło w nocy - z soboty na niedzielę - przy ulicy Połtawskiej w Koszalinie. 32-letni mieszkaniec Białogardu został śmiertelnie raniony ostrym narzędziem, mimo szybkiej interwencji ratowników i podjętej reanimacji nie udało się go uratować.