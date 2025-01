Ferie w Świnoujściu. Moc atrakcji dla najmłodszych

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Półkolonie od miasta i podróż podwodną łodzią - takich ferii zimowych w Świnoujściu jeszcze nie było. Samorząd w tym roku nie tylko postarał się o organizację niezwykłych wydarzeń, ale postanowił zadbać o dzieci, których rodzice w czasie wolnym od szkoły pracują.

Drzwi dla uczniów świnoujskich szkół otwarte będą miały wszystkie miejskie placówki od muzeum przez ośrodek sportu i MDK po bibliotekę, ale co najważniejsze. W tym roku miasto dla dzieci zorganizuje półkolonie.



- Dzieci będą miały zorganizowane zajęcia w godz. 8-15. Będą podzielone na dwa turnusy; od poniedziałku do piątku. Zapewniam, że zajęcia będą atrakcyjne, ale na szczegóły trzeba jeszcze poczekać - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



Po raz pierwszy zajęcia dla dzieci i młodzieży odbędą się także w Muzeum Rybołówstwa Morskiego.



- Chyba największą atrakcją będzie pokaz dynamiczny okrętu podwodnego zbudowanego w garażu przez... fryzjera - opowiada Lech Trawicki, dyrektor placówki.



Na wiele atrakcji obowiązywać będą wcześniejsze rezerwacje, co warto mieć na uwadze już teraz.



Edycja tekstu: Jacek Rujna