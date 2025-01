Pierwszy weekend karnawału - jak się bawimy? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Rio de Janeiro na Sambodromie, w Wenecji na placu świętego Marka w maskach i renesansowych strojach, a w Szczecinie - częściej w domach, niż w lokalach.

Zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak w tym roku planują spędzić karnawał.



- Jeśli studia pozwolą, to gdzieś pójdę. - Ponieważ mam dwójkę dzieci, jedno ma roczek, także raczej na spokojnie. - Nie mamy żadnych planów. Może się coś załatwi, może nie... Może będzie jakaś "domówka". Zobaczymy. Czas pokaże. - Potrzebujemy przebywać w towarzystwie, szczególnie ludzi młodszych, usłyszeć ich różne opinie, więc się spotykamy. A że jeszcze choinka i światełka w oknach, to jest weselej. - Nie zwracam na to uwagi. Za bardzo nie obchodzę - mówili szczecinianie.



- Dziś żyjemy w świecie, gdzie konsumpcja i zabawa są dostępne przecież przez cały rok. Mimo to karnawał wciąż pełni dla nas ważne funkcje. Daje przede wszystkim pretekst, aby się spotkać. Umożliwia budowanie więzi, oderwania się od codzienności z członkami szerszej wspólnoty, a nie tylko naszej rodziny - zaznaczył dr Robert Bartłomiejski, socjolog.



Karnawał w tym roku potrwa do 4 marca.



W niedzielę w Kids Arenie na Niebuszewie odbędzie się charytatywny bal karnawałowy dla Adasia Orlika.



Start o godzinie 15, przebrania karnawałowe mile widziane.



Edycja tekstu: Jacek Rujna