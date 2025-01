Pod nogami mokro, IMGW ostrzega, szczecinianie bez entuzjazmu... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Śnieg, poranne przymrozki i silny wiatr - tak zapowiada się pogoda na nadchodzący weekend w regionie.

UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



SILNY WIATR 1,2°



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o śr prędkości od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, nad morzem do 100 km/h.

Od: 2025-01-10 22:00



➡️https://t.co/MT3MwRwa3z pic.twitter.com/HaRwNOidOC — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 10, 2025

UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE 2°



Prognozowane są zawieje i zamiecie spowodowane opadami śniegu i wiatrem o śr pręd od 40 km/h do 60 km/h, w poryW do 90 km/h, okresami do 100 kmh

Od: 2025-01-11 01:00



➡️https://t.co/MT3MwRwa3z pic.twitter.com/1qYsQA6fTC — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 10, 2025

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Reporterka Radia Szczecin, Julia Nowicka zapytała szczecinian, jak oceniają powrót zimy.- Bardzo ładna pogoda, ale nie zimowa, niestety. Przydałoby się troszeczkę mrozu. - Ja nie lubię zimy. Uwielbiam słońce, uwielbiam pogodę ciepłą. - Chlapa straszna, ciężko się chodzi. - Piękna pogoda. No, przecież zima jest. - Świeże powietrze, zimno, nie ma ocieplenia. Planeta nie płonie! - mówili.Jak mówi Małgorzata Piotrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zima wróciła do nas w najgorszej odsłonie.- Mamy oblodzenia, mamy opady śniegu, ale ten śnieg jest mokry. Pewnie będzie wydane ostrzeżenia przed silnym wiatrem, głównie powiaty nadmorskie - zapowiedziała.Przez cały weekend na termometrach zobaczymy od minus jeden do jednego stopnia.