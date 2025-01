Noworoczny wypoczynek w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Dwa stopnie, na zmianę deszcz, śnieg i tylko trochę słońca. Taka aura panuje w Świnoujściu od kilku dni, a zapowiedzi synoptyków nie wskazują na poprawę.

Zajrzeliśmy dziś nad morze, by sprawdzić, czy nastroje wypoczywających nad Bałtykiem odzwierciedlają pogodę. O to, jak czas spędzają kuracjusze i turyści pytała reporterka Radia Szczecin, Joanna Maraszek.



- No nie wiem co tu robić. Ja się sam nudzę, chodzę po plaży w jedną stronę, w drugą stronę... - Dużo osób spaceruje po plaży i wydaje mi się, że to jest fajne pomimo tego, że pogoda nie jest może najpiękniejsza, ale na plaży jest przyjemnie, nie ma dużego wiatru, nie ma też takiego mrozu. - Zbieraliśmy muszelki. Na basen można chodzić, jeżeli jest w hotelu, ale my mamy akurat basen, jacuzzi, lubimy spacerować... - mówili.



Pozytywne nastawienie się przyda, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek i sobotę ostrzeżenie I stopnia o silnym wietrze, który sięgać ma nawet 85 km/h.



Edycja tekstu: Jacek Rujna