Parkowanie w szczecińskich parkach. "To trzeba uregulować" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Parkowanie samochodów w szczecińskich parkach wymaga uregulowania - uważa przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marek Duklanowski.

W jego ocenie, od tego tematu wszyscy uciekali przez wiele ostatnich lat. Dlatego, jak dodaje, Komisja Rewizyjna Rady Miasta jeszcze w styczniu się nim zajmie.



- Tak faktycznie dzisiaj jest przy ulicy Słowackiego, od strony jeziora Rusałka. Jest tam taki nielegalny parking samochodowy pod kasztanami, gdzie ludzie zwyczajnie wjeżdżają, niszcząc zieleń, zajmując przestrzeń, która powinna być przestrzenią rekreacyjną - podkreśla Duklanowski.



Wprowadzenie zakazu parkowania na terenach leśnych to dobry pomysł - uważają szczecinianie, mieszkający w okolicy Parku Kasprowicza: - W parkach nie wolno parkować. Broń Boże ani w parku, ani w lesie, ani w żadnych innych takich miejscach, gdzie ludzie wypoczywają. - Już parę razy pisaliśmy do Urzędu Miasta o wydzielenie parkingu tutaj. Park to park, więc nie powinny tutaj parkować samochody.



Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w tej sprawie zaplanowano na wtorek 14 stycznia.