Przyjdź na bal karnawałowy z Adasiem Orlikiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dmuchany zamek, malowanie buzi, a także przepyszne domowe wypieki - to tylko część atrakcji jakie czekają na uczestników karnawałowego balu dla Adasia Orlika - syna naszego redakcyjnego kolegi.

Trzylatek choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) - koszt leczenia chłopca to ponad 15 milionów złotych.- Miejmy nadzieję, że jak najwięcej osób dzisiaj zobaczę to wydarzenie, że jak najwięcej pieniędzy udało się zebrać na tej zbiórce, bo jak wiadomo brakuje jeszcze bardzo wiele. - Staramy się, sami walczymy, wiemy z czym się może borykać Adaś, więc staramy się wspierać. Jest dużo stoisk, każdy będzie się dobrze bawił - mówią uczestnicy imprezy.- Eventy charytatywne to takie momenty, w których tworzą się wielkie rzeczy z tych małych. Chcemy wspierać tutaj Adasia w walce z ciężką chorobą i przede wszystkim wspomóc jego powrót do zdrowia - mówi Bartłomiej Kędzierski, specjalista od marketingu Kids Arena.- Przygotowany jest naprawdę ambitny program i to jest fajny czas, po prostu, żeby się pobawić z dziećmi, żeby zagrzać się po zabawach w śniegu. Ludzi wspierających jest naprawdę bardzo dużo, widzimy to. Wy, ludzie, którzy nam pomagacie, dajecie nam tym siłę - mówi Alicja Orlik, mama Adasia.Charytatywny bal karnawałowy organizowany w szczecińskiej Kids Arenie ma potrwać do godziny 20.