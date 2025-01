Prezes portów: tu nie ma mowy o wrogim przejęciu [ZDJĘCIA]

Portowe nieruchomości nie staną się własnością spółki Rhenus - podkreśla prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Chodzi o medialną burzę, która wybuchła po internetowych wpisach byłego wiceministra infrastruktury i ministra gospodarki morskiej.Marek Gróbarczyk napisał na platformie X, że port w Szczecinie trafi w niemieckie ręce. To dlatego, że większość udziałów jednej z portowych spółek, Bulk Cargo, kupiła niemiecka firma Rhenus.To jednak nie oznacza, że portowe nieruchomości staną się własnością tej spółki - wyjaśniał w Rozmowie pod krawatem Jarosław Siergiej. Pojawią się za to nowe inwestycje.- Zarząd Morskich Portów [Szczecin i Świnoujście - przyp. red.], tylko je wydzierżawia, czyli Rhenus wnosi urządzenia, buduje magazyny, nie przenosi praw własności ani infrastruktury, czyli nabrzeży, gruntów, dróg czy tez dostępu kolejowego - mówił prezes portów.Rhenus w ciągu najbliższych lat w porcie ma zainwestować 200 mln złotych.Rozmowa pod krawatem z prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jarosławem Siergiejem do wysłuchania i obejrzenia tutaj