Historia szczecińskiej rodziny przedsiębiorców na ekranie Pioniera [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W kinie Pionier odbyła się premiera filmu opowiadającego o historii szczecińskich przedsiębiorców - rodzinie Stoewer, która na terenie Pomorza Zachodniego produkowała m.in. maszyny do szycia, samochody, a także nowoczesne rowery.

Mimo tego, że mieszkamy całe życie w Szczecinie, nie znaliśmy wcześniej historii przedsiębiorców - mówili widzowie.



- Bardzo mi się podobał i myślę, że będę go miała w głowie na bardzo długo. - Jest też dużo wypowiedzi specjalistów, historyków, pracowników muzeum techniki komunikacji i myślę, że właśnie ta wiedza tych ludzi przede wszystkim ona czyni ten film bardzo ciekawym - mówią widzowie.



- Tak naprawdę mamy mnóstwo obiektów. To, co najbardziej rzuca się w oczy to oczywiście samochody, bo są największe, ale do tego mamy również rowery, maszyny do szycia, maszyny do pisania i to jest to, co widać na co dzień. Do tego są również różne ilustracje, które pokazują, jak działa firma nie tylko jeżeli chodzi o produkcję, ale również o dystrybucję, sprzedaż, kontakty - tłumaczy Stanisław Horoszko z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.



Dodatkowe pokazy filmu mają odbyć się w przyszłym tygodniu.