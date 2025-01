Wicewojewoda: sytuacja jest dobra, ale utrzymujemy środki bezpieczeństwa w razie ewentualnej cofki

Najgorsze na razie minęło, ale środki bezpieczeństwa zostają na miejscu. Tak wicewojewoda zachodniopomorski podsumowuje sytuację w regionie w związku z cofką.





Trudna sytuacja była m.in. w Świnoujściu, ale udało się ją opanować, a poziom wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego.Jednak worki z piaskiem zostają na swoim miejscu, a służby wciąż monitorują sytuację - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Bartosz Brożyński.- Sytuacja w Świnoujściu jest dobra. Natomiast dostałem informację od straży pożarnej, że nadal utrzymujemy worki, które są rozłożone. To w razie tego, gdybyśmy mieli jeszcze do czynienia z ewentualną cofką. Natomiast na ten moment się tego nie spodziewamy - mówi Brożyński.Zdaniem synoptyków jeszcze w styczniu możemy mieć do czynienia z cofką. Z jej powodu strażacy w regionie interweniowali kilkaset razy, m.in. przy zalanych piwnicach czy układaniu worków z piaskiem w pobliżu dróg zagrożonych zalaniem.