Kaplice w stargardzkiej Kolegiacie po renowacji

Odświeżone gotyckie sklepienia i średniowieczne freski odkryte pod warstwami farby to efekt renowacji kaplic stargardzkiej Kolegiaty.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski





Prowadzone od roku prace dobiegły końca. Na gruntowny remont kaplic parafia otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Jak zauważa ks. Janusz Posadzy, proboszcz kolegiackiej parafii, kaplice po renowacji przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. - Udało się wyremontować cztery kaplice. Robią teraz ogromne wrażenie, bowiem zostały regotyzowane. Sięgnęliśmy do warstw malatur, które były tu pierwotnie z XV wieku - mówi ks. Posadzy.Podczas prac w kaplicach zostały odkryte polichromie, którym przywrócono żywe kolory.- Przepiękne teksty biblijne w języku staroniemieckim, które były zamalowane. Chcemy nawiązać do tożsamości tej świątyni. Przez wiele wieków była użytkowana przez protestantów i nie chcemy tej historii zamazywać - podkreśla ks. Posadzy.Na rozpatrzenie w ramach KPO czeka też wniosek parafii o dofinansowanie budowy tarasu widokowego i wind we wnętrzu wieży.