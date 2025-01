Klaster Morski apeluje o wsparcie

Apelujemy o jakiekolwiek wsparcie ze strony Miasta Szczecin - mówią przedstawiciele firm zrzeszonych w stowarzyszeniu Zachodniopomorski Klaster Morski.

Chodzi o prawie 100 podmiotów gospodarczych, które działają w naszym regionie, głównie w branży gospodarki morskiej. Ich przedstawiciele spotkali się z radnymi i władzami miasta.





- Nasza sytuacja staje się coraz trudniejsza - mówi prezes zarządu Klastra Morskiego Andrzej Montwiłł. Dodaje, że obecnie wsparcie dla firm z tej branży jest wręcz niezbędne.

- To są poziomy podatku od nieruchomości. To są kwestie opłaty za użytkowanie. Część rozwiązań, jeżeli chodzi o obciążenia pracownicze, firmowe... Część zależy od miasta, część zależy od rządu, bo regulacje to są przecież regulacje parlamentarne - podkreślił.



Mamy pewne propozycje, ale muszą one zostać przyjęte uchwałą Rady Miasta - mówi zastępca prezydenta Michał Przepiera. Dodaje, że dwa najbliższe tygodnie strony poświęcą na przygotowanie szczegółów tej uchwały.







- Chcemy przygotować określony pakiet działań. To jest trochę tak, że teraz mówimy... Słowo mówione będzie miało w tym przypadku, niestety, niższą wartość. Liczy się dokument, projekt uchwały Rady Miasta i to trzeba jak najszybciej przygotować - powiedział.Kolejne spotkanie branży morskiej z przedstawicielami władz miasta zaplanowano za miesiąc.