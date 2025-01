Eksperci Radia Szczecin o przygotowaniach do wyborów

"Kampania ruszyła, a kandydaci mają dużo czasu na przygotowania" - tak goście środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentowali nadchodzące wybory prezydenckie w Polsce.

Edycja tekstu: Joanna Chajdas

Ich pierwsza tura odbędzie się 18 maja. Wybieramy głowę państwa, więc powinniśmy podejść to sprawy bardzo poważnie - uważa socjolog polityki Marcin Palade: - Tej powagi bardzo często brakuje głównym aktorom. I wszystko na to wskazuje, że ten brak powagi także może nam towarzyszyć przy tej właśnie rozpoczętej kampanii wyborczej, której zwieńczeniem będzie głosowanie w drugiej turze, czyli 1 czerwca.Dla urzędników, którzy przygotowują wybory, to bardzo intensywny czas - mówi pełnomocnik prezydenta Miasta Szczecin ds. organizacji wyborów Rafał Miszczuk.- Wybory zostały ogłoszone w najszybszym możliwym terminie ustawowym. Dlatego mamy jeszcze 122 dni do 18 maja i w spokoju możemy to przygotować, tak aby nikt nie miał wątpliwości, gdzie zagłosować i jak ten głos oddać - podkreśla Miszczuk.Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.