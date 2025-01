Nie tylko nowa jakość podróżowania, ale także rozwój regionu...

- Widzimy już efekty modernizacji linii kolejowej do Poznania i Warszawy. Skrócił się czas przejazdu i coraz więcej osób korzysta z takiej możliwości - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" były wiceminister infrastruktury profesor Janusz Engelhardt.

Do pełnego komfortu przejazdu do stolicy potrzeba dokończenia remontu trasy kolejowej w Stargardzie, gdzie trwa naprawa wiaduktów.Sama modernizacja połączenia ze Szczecina do Warszawy, to ważny czynnik rozwoju naszego regionu - mówił prof. Engelhardt: - Więcej osób decyduje się odwiedzić Szczecin, który zasłynął w Polsce pięknymi inwestycjami, na przykład filharmonią. Pamiętajmy też o zlocie żaglowców i o Morskim Centrum Nauki. No i oczywiście o poprawie dostępu do naszego wybrzeża.Zdaniem eksperta, w sposób wzorcowy realizujemy połączenia regionalne. Województwo zachodniopomorskie jest właścicielem 100 proc. taboru kolejowego. Najważniejsze inwestycje w regionie, które są przed nami, to modernizacja linii kolejowej w kierunku granicy do Niemiec, modernizacja stacji w Dąbiu i budowa linii kolejowej w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina.Całą "Rozmowę pod Krawatem" można wysłuchać, ale również obejrzeć - na naszej stronie i radiowym Facebooku . Powtórka całości na antenie o północy.W piątek zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod Krawatem" na godzinę 8.30 przyjął dominikanin, ojciec Tomasz Dostatni.