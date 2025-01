Pociągami Polregio taniej na Dni Babci i Dziadka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W Dniach Babci i Dziadka - 21 i 22 stycznia pociągami Polregio będzie można podróżować o 10 proc. taniej - poinformował przewoźnik w czwartkowym komunikacie.

Bilety w niższej cenie będzie można kupić w aplikacji mobilnej mPOLREGIO i w serwisie bilety.polregio.pl. Aby skorzystać z rabatu, należy użyć kodów promocyjnych, które są udostępnione od czwartku na stronie internetowej przewoźnika, w jego mediach społecznościowych oraz na ekranach w pociągach Polregio.



Wiadomość z kodem otrzymają również podróżni zapisani do newslettera. Zniżka naliczy się automatycznie przy zakupie biletów w dniach 21-22 stycznia, pod warunkiem zalogowania się do serwisu lub aplikacji. Kodu można użyć wiele razy.



Oferta obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.



Dzień Babci obchodzony jest w Polsce 21 stycznia, a Dzień Dziadka – 22 stycznia.



Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 2000 pociągów w jego barwach zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 26 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która ma 50 proc. i jeden udział w firmie.