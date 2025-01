Okradli DPS. Grozi im do 10 lat więzienia

Włamali się do Domu Pomocy Społecznej - dwóm mężczyznom z powiatu kołobrzeskiego grożą poważne konsekwencje.

29-latek wraz z młodszym o rok kolegą dostał się do pomieszczenia gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu, w gminie Dygowo. Ich łupem padły głównie elektronarzędzia, ale też charakterystyczna kurtka.Policja po przyjęciu zgłoszenia nie potrzebowała dużo czasu, by ustalić podejrzanych o to przestępstwo. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, przyznali też, gdzie ukryli skradzione przedmioty o wartości 4200 zł.Wszystkie udało się odzyskać, a obaj mężczyźni odpowiedzą teraz za kradzież z włamaniem. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to do 10 lat więzienia.