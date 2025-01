Nowy regulamin strefy i cennik za parking wielopoziomowy w Kołobrzegu

Kołobrzeg wprowadzi rewolucję parkingową. Urzędnicy podpowiadają, jak skorzystać z taniego parkowania.

Kołobrzeg wydłuży też godziny funkcjonowania parkometrów, które działać będą od godz. 9 do 21.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski





Rada Miasta zatwierdziła cennik na nowym parkingu wielopoziomowym przy ulicy Kamiennej. Ewa Pełechata, wiceprezydent ds. gospodarczych Kołobrzegu mówi, że ceny będą preferencyjne, szczególnie dla mieszkańców miasta.- Dwa złote za każdą godzinę postoju od momentu wjazdu. Dla tych osób, które posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca, płacimy złotówkę za postój trwający nie dłużej niż 24 godziny - tłumaczy Pełechata.Opłaty zostaną wprowadzone 1 lutego. Tego samego dnia wejdzie w życie nowy regulamin Stref Płatnego Parkowania, a wraz z nim podwyżki opłat. Pierwsza godzina parkowania będzie kosztowała w zależności od strefy od 5 zł do 6,4 zł. Czy to skłoni kierowców parkujących w centrum do pozostawienia aut na Kamiennej, czyli około 300 metrów od ratusza?- Tutaj mam sprawy w środku miasta do załatwienia, to na Kamiennej nie będę parkował przecież. - Ciekawe ilu osobom będzie się chciało chodzić stamtąd do centrum - mówią mieszkańcy.