Do dalej ze sprawcą wypadku na pl. Rodła? Dowiemy się na początku lutego

Na początku lutego dowiemy się, co dalej ze sprawcą wypadku na placu Rodła. Sąd Okręgowy w Szczecinie ma rozpoznać wniosek prokuratury o umorzenie postępowania.

Szczeciński sąd rozpozna wniosek 5 lutego. W grudniu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zamknęła postępowanie, jednocześnie kierując wniosek do sądu o uznanie Grzegorza Ł. za niepoczytalnego - to na podstawie opinii biegłych. Prokuratura zwróciła się również do sądu z wnioskiem o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.Obrońca sprawcy wypadku mecenas Patryk Zbroja pod koniec ubiegłego roku zgodził się zarówno z opinią biegłych, jak i decyzją prokuratury. Nie widział także możliwości, żeby sąd odrzucił wniosek prokuratury o umorzenie postępowania. Na rozpatrzenie wniosku Grzegorz Ł. czeka w areszcie tymczasowym, który został przedłużony do 24 marca.W wyniku wypadku zmarła kobieta, a 21 osób zostało poszkodowanych.