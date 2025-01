Nocna prohibicja w Szczecinie coraz bliżej

Jest projekt uchwały w sprawie nocnej prohibicji w Szczecinie

Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby w całym mieście, od godziny 22 do 6 rano - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta.- Dotyczyć będzie całego miasta, punktów sprzedaży alkoholu. Mówimy tu o sklepach, czyli to nie jest tak, że nie będzie można w Szczecinie się w sposób normalny i kulturalny napić alkoholu np. w restauracji czy hotelu - mówi Tyszler.Zakaz ma objąć także stacje benzynowe. Projekt uchwały ma być jeszcze zaopiniowany m.in. przez rady osiedli. Łukasz Tyszler dodał, że dokument może trafić pod obrady na sesję pod koniec lutego.- Jest szansa na to, żebyśmy jednogłośnie tę uchwałę przyjęli - mówi Tyszler.Według badania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nocna prohibicja obowiązuje w ponad 170 gminach i miastach. To ponad 7 proc. samorządów w Polsce.