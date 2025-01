Będzie druga tura wyborów? Goście Radia Szczecin podzieleni [ZDJĘCIA]

O kandydatach na fotel prezydenta RP i o tym czy będzie druga tura wyborów dyskutowali szczecińscy radni - goście audycji "Kawiarenki Politycznej".

Za nami pierwszy weekend kampanii wyborczej. Pierwsza tura wyborów prezydeneckich odbędzie się 18 maja.- Nie powinno być drugiej tury - jak twierdzi szczecińska radna KO Urszula Pańka: - Chcemy mieć Polskę, w której i ci ze skrajnej Prawicy, i ze skrajnej Lewicy będą jednakowo traktowani. A to nam gwarantuje tylko wybór Rafała Trzaskowskiego.Marek Kolbowicz z klubu radnych OK Polska nie zdradza na kogo odda swój głos, ale jest przekonany, że dojdzie do drugiej tury wyborów.- Ostatnie wybory samorządowe pokazały, że jednak nasz kraj jest mocno spolaryzowany na dwie opcje. Kto będzie w drugiej turze? Pan Trzaskowski bez wątpienia, tak myślę. Jednak kto będzie na drugim miejscu, to trudno mi powiedzieć... - dodaje Kolbowicz.Nie jesteśmy największą partią, ale wierzymy i walczymy, bo kandydat Lewicy to najlepszy wybór - podkreśla Adam Kościelak, polityk Partii Razem.- Adrian Zandberg reprezentuje alternatywę dla wojny polsko-polskiej, która trwa od 20 lat. Moim zdaniem trzeba z nią skończyć i z tym, że wybierają nam prezydenta Tusk albo Kaczyński. To się inaczej nigdy nie skończy... - mówi Kościelak.Nasz kandydat jest kandydatem obywatelskim - zaznacza Dariusz Smoliński, radny Prawa i Sprawiedliwości: - Niech Polacy mają możliwość wyboru... Ja się cieszę, że kandydat obywatelski, z mocnym poparciem Prawa i Sprawiedliwości, to jest ta alternatywa właśnie dla kłótni wewnętrznych, funkcjonujących w ramach koalicji.Druga tura wyborów prezydenckich - jeżeli do niej dojdzie - odbędzie się 1 czerwca.