Dziś najsmutniejszy dzień w roku. Jak sobie radzić?

Trzeba spojrzeć na swoje potrzeby - nie w kalendarz. Tak psychoterapeutka mówi na naszej antenie o Blue Monday, który wypada właśnie dzisiaj. Zdaniem części naukowców to najsmutniejszy dzień w roku.

Edycja tekstu: Michał Król

Jednak to, jak będziemy się czuć, zależy przede wszystkim od nas - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" Anna Borkowska-Makarewicz z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.- Czy my dbamy o to, żeby się poruszać, czy my dbamy o to, żeby dobrze spać, dobrze jeść, czy pielęgnujemy swój nastrój? Jak go nie pielęgnujemy, no to on w Blue Monday może być, jaki będzie - mówi Borkowska-Makarewicz.Termin Blue Monday wprowadził w 2005 roku brytyjski naukowiec Cliff Arnall. Wyliczył, że w ten dzień ludzki nastrój narażony jest na szereg czynników pogarszających nastrój - w tym pogodę czy zasobność portfela.