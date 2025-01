"Najbardziej depresyjny dzień w roku" na mieszkańców Szczecina nie działa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecinianom "Blue Monday" - zdaniem części naukowców najsmutniejszy dzień w roku - jest niestraszny.

Czujemy się świetnie, wszystko zależy od nastawienia - mówią mieszkańcy miasta zapytani o "najbardziej depresyjny dzień w roku".- Wydaje mi się, że tego nie miałam. - Jestem z dziewczyną na spacerze, kupiłem jej kwiaty, wszystko jest super. - Ja nic takiego nie odczuwam dzisiaj. - Ładna pogoda, wszystko dopisuje. Tylko spacerek trzeba i tak trzymać. Przy dzisiejszych czasach nerwy, stres, stąd się po prostu bierze ta depresja - mówią szczecinianie.Termin "Blue Monday" przyjął się na określenie trzeciego poniedziałku stycznia.Należy oddzielić chandrę od depresji, jest to kluczowe w diagnozie pacjenta - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" psychoterapeutka Anna Borkowska-Makarewicz.- Możemy się czuć jak chcemy. Jeżeli ktoś chciałby się bać, to też jest to jakaś opcja. Natomiast ja zachęcam do takiego konstruktywnego przyjrzenia się temu co możemy zrobić, żeby jakoś tak pozmieniać w swoim życiu, żeby było trochę bardziej do przodu - mówiła Borkowska-Makarewicz."Niebieski Poniedziałek" wprowadził brytyjski psycholog Cliff Arnall w 2005 roku. Był to pomysł marketingowy dla kampanii biura podróży.