Zabrudzone, ubłocone nagrobki - zakład pogrzebowy zostawił bałagan [WIDEO, ZDJĘCIA]

Porozrzucane znicze, piach i glina na sąsiednich nagrobkach. Taki widok po niedawnym pochówku zastał słuchacz Radia Szczecin, gdy odwiedził Cmentarz Centralny. Jak twierdzi, jedna z firm pogrzebowych bardzo zabrudziła okoliczne groby.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

- Wygląda to strasznie. Nie wiem, co będzie, gdy przyjdzie jakaś osoba starsza, słabsza psychicznie i zobaczy - czy ona również tu nie zostanie, to należy zadać sobie takie pytanie. Karygodny sposób przeprowadzenia prac - ocenia słuchacz.To jest sytuacja niedopuszczalna - mówi rzecznik Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Paulina Łątka.- Zakład pogrzebowy został wezwany przez zarządcę. Już dwukrotnie został do tego wezwany, ponieważ pierwsze porządki nam nie odpowiadały. Dzisiaj zakład pogrzebowy ma poprawić to miejsce - zaznacza.Karą dla firm pogrzebowych, niestosujących się do regulaminu, może być zakaz wjazdu na cmentarz i organizacji pochówku.