WOŚP w Szczecinie. Więcej działań w sieci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kilka lat temu finał WOŚP w Szczecinie był bardziej kolorowy i hałaśliwy. Teraz jest skromniej, a większość działań przeniosła się do sieci.

- Miasto jest otwarte na współpracę, ale w budżecie nie ma wystarczających środków na organizowanie imprez poza sezonem turystycznym - tłumaczy rzecznik prasowy prezydenta miasta Łukasz Kolasa. - Nie ma w naszych budżetach wielkich środków na chociażby wielkie wydarzenia koncertowe. Oczywiście każde miasto ma pewną pulę. Ta pula jest zwykle wykorzystywana w wakacje.







- Nad organizacją wydarzeń finałowych czuwa w Szczecinie dziewięć sztabów, które organizują koncerty, spotkania, pokazy i licytacje - wyjaśnia szef sztabu „Orkan” Wiktor Głowacki. - Morskie Centrum Nauki. Taras będzie tradycyjnie zajęty. Będzie również Światełko do Nieba. I druga scena otwarta tutaj, przy Morskim Centrum Nauki. Kashia Vega myślę, że to będzie największa chyba gwiazda tego wydarzenia i strefa zabawy dla dzieci.



Mieszkańcom brakuje jednak informacji o wydarzeniach w mieście. - Moje koleżanki też organizują z US, więc może akurat pójdę, jeśli będę miała czas. Po raz pierwszy o tym słyszę. Zdecydowanie za mało jest informacji wszędzie - mówią szczecinianie.



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku dla pacjentów onkologii i hematologii dziecięcej.



Na Łasztowni po południu będą czekać dwie sceny muzyczne. Koncerty odbędą się też na deskach Słowianina i Nowej Dekadencji.



Światełko do Nieba rozbłyśnie z Morskiego Centrum Nauki.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski